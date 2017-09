Homem foragido da polícia de Pernambuco é preso no Maranhão

Usando o nome de Ricardo Pedro dos Santos Lima e com uma aparência diferente, o foragido vivia e trabalhava normalmente na cidade. Ele foi preso após uma ronda da Polícia Militar na cidade que desconfiou da atitude suspeita dele. No momento, a Polícia só desconfiou de Fagner por conta do uso de documentos falsos que foram atestados em uma pesquisa da PM.

“Nessa situação não deu para puxar no sistema as identidades, carteira de habilitação, mas a guarnição pegou os números e foi constatado depois que as habilitações eram falsas”, contou o Major Marco Brito, da Polícia Militar em Santa Inês.

Fagner foi encaminhado para a sede da Polícia Civil do município que ao fazer um levantamento sobre ele, descobriu que ele possui quatro mandados de prisão por tráfico, homicídio qualidade e assalto contra ele e ainda era foragido do presídio de Caruaru, em Pernambuco. Fagner Cursino Azevedo fugiu em 2011 do presídio com outros dez presos por um túnel.