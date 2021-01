Homem foragido é apreendido pela Polícia Militar em Serra Talhada

Na tarde desta terça-feira (12), por volta das 17h20, Policiais Militares do 14° BPM apreenderam homem suspeito na Av. Central Baixa Renda, na cidade de Serra Talhada, Capital do Xaxado.

Enquanto realizavam rondas e abordagens no referido endereço, a PM avistou um imputado em atitude suspeita.

Imediatamente, a Polícia realizou uma abordagem e, após contato com o policiamento da Polícia Militar da Paraíba, foi constatado que o suspeito encontrava-se foragido do sistema prisional da comarca de Conceição – PB. Além disso, se encontrava em descumprimento do regime de prisão domiciliar.

O imputado foi encaminhado a Delegacia de Polícia Local para serem tomadas as medidas cabíveis e legais perante à Lei.

Do NaynNeto