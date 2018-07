Homem furta droga de mototaxista e é ameaçado de morte em Serra Talhada

Uma ocorrência bastante inusitada nesta sexta-feira (06), chamou a atenção dos policiais militares do 14º BPM, em

Serra Talhada, Sertão Pernambucano. Os policiais foram acionados por um homem de 35 anos, que estava com 15 pedras de crack, dizendo ter furtado de um traficante

e que estava sendo ameaçado de morte.

De acordo com este homem, o traficante é um mototaxista e ele seria cliente dessa “Boca de Fumo”. Ele afirmou ao policiamento que comprou duas pedras da droga ao mototaxista e observando onde ele escondia a droga, voltou ao local e furtou uma sacola com 20 pedras de crack do traficante.

O homem informou aos policiais que a partir dai, ao perceber que tinha sido furtado, o mototaxista passou a

procurar por ele o ameaçando de morte. Por esta razão, ele estava acionando o policiamento, entregando as 15

pedras de crack, para evitar um acerto de contas do traficante com ele.

A polícia localizou o mototaxista de 38 anos e o encaminhou juntamente com o rapaz que estava com as pedras de crack, a delegacia de polícia.

Fonte: Leia Mais PE