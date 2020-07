Homem incendeia a casa da ex-companheira no bairro Divino em Salgueiro

Um homem incendiou a casa da ex-companheira na Rua Antônia Maria da Conceição, no bairro Divino em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), a vítima, de 37 anos, relatou que o ex-companheiro a ameaçou de cortar sua cabeça com uma foice, e que estava dormindo na madrugada da terça-feira (30) na residência, quando ele colocou fogo e fugiu do local.

O corpo de Bombeiros de Salgueiro informou que o incêndio foi de médias proporções e dois cômodos da casa foram atingidos pelo fogo, mas ninguém ficou ferido.

A vítima foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil, onde foi instaurado um inquérito policial. A foice foi aprendida na casa do suspeito. As diligências continuam sendo realizadas a fim de localizá-lo pelo crime. (G1)