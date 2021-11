Homem invade casa de ex-mulher e é preso em Belmonte

Na manhã desta segunda-feira (15), foi registrado uma prisão em flagrante em São José do Belmonte, Sertão Central. O caso aconteceu na Vila Delmiro, por volta das 08h40.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14°BPM durante patrulhamento foram acionados pela Central de Operações para verificarem uma invasão de domicílio.

No local, a vítima relatou que saiu de casa ontem deixando sua casa trancada. Ao retornar, encontrou a porta quebrada e o seu ex-companheiro dentro de casa dormindo sem sua autorização. Ainda informou que o imputado passou a agredi-la com palavras de calão e xingamentos, além de ameaçar lhe bater.

Diante do ocorrido encaminharam as partes a DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.

Do Nayn Neto