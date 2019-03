Homem invade casa só de cueca e acaba detido em Salgueiro

Nos registros policiais do 8ᵒ BPM consta um caso inusitado que aconteceu no último domingo, 10, na Rua Joaquim Mariano de Souza, no Loteamento Novo Horizonte, em Salgueiro. Segundo a Polícia Militar, um homem de 33 anos invadiu uma residência da localidade só de cueca e acabou detido.

A moradora da casa, uma mulher de 49 anos, telefonou para a polícia e denunciou que flagrou o homem dentro do imóvel apenas de ‘zorba’. Uma viatura foi enviada ao local e conduziu o acusado para a Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro. Ele assinou um TCO por invasão de domicílio.

Via Blog Alvinho Patriota