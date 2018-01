Homem invade casa, tenta estuprar mãe e duas filhas menores de idade em Serra Talhada

Um homem identificado como Edson Rodrigues de Souza, de idade não revelada, invadiu a residência de uma mulher, na madrugada desse domingo (28), e tentou estuprar duas menores e a própria dona da casa. O fato aconteceu na Rua da Aurora, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada.

Segundo a Polícia Militar, o acusado invadiu a residência e entrou no quarto das duas filhas da vítima e em seguida tocou nas partes intimas das menores de idade. Ainda de acordo com a PM, o acusado entrou no quarto da vítima, que se encontrava dormindo, tapou sua boca na tentativa de estuprar a mesma. A vitima conseguiu se defender e o mesmo evadiu do local.

Foram feitas diligências na residência do imputado, porém sem êxito. Em seguida as vítimas foram conduzidas até a DPC local para adoção de medidas julgadas cabíveis.