Homem invade comércio e é preso por furto em Serra Talhada

No início da noite desta quarta-feira (01), por volta das 18h00, foi registrado mais um furto na Capital do Xaxado, Serra Talhada. O caso aconteceu no bairro Tancredo Neves.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14ºBPM foram acionados via central de operações informando que no endereço havia uma ocorrência de agressão. Ao chegar ao local, constataram que se tratava de uma ocorrência de furto.

A vítima relatou que o imputado teria pulado a murada do seu comércio e furtado a quantia de R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), 01(Um) aparelho celular, 01 (um) perfume. Logo em seguida a vítima tomou conhecimento através de um conhecido o qual o imputado havia procurado para vender os pertences.

De imediato, a vítima localizou o imputado e conseguiu reaver a quantia de R$1.934,00 ( Hum mil, novecentos e trinta e quatro reais), o aparelho celular e o perfume. Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas a DPC local para as devidas providências cabíveis.

Do Nayn Neto