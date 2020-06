Homem invade igreja e quebra imagens de santos em PE

Um homem de 27 anos foi preso nessa quarta-feira (10) após quebrar imagens de santos da igreja Matriz de Santo Amaro em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a assessoria de imprensa da Matriz, foram depredadas as imagens de Nossa Senhora da Conceição, Sagrada Família, Santa Rita de Cássia, Bom Jesus dos Passos e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro além de castiçais e um crucifixo que ficava no altar.

Ainda segundo informações da assessoria, as imagens possuíam mais de 200 anos. A paróquia estima um prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 15 mil. A imagem centenária de Santo Amaro, padroeiro da cidade, não foi danificada.

“Lamentamos muito o ocorrido. São imagens com mais de 200 anos, históricas, em nossa Matriz. Nos choca ver as imagens danificadas dentro da igreja. Imagens fortes em tempos tão delicados como os que estamos vivendo”, afirmou padre Pedro, pároco de Matriz de Santo Amaro.

A Polícia Civil disse que o suspeito aparenta sofrer distúrbios psicológicos, mas não apresentou nenhum laudo. A motivação do do vandalismo ainda não foi identificada. O homem foi preso em flagrante e levado para delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. A igreja estará de portas fechadas nos próximos dias. (G1)