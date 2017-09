Homem invade residência e esfaqueia três pessoas em Salgueiro, no Sertão de PE

Três pessoas foram feridas a golpes de faca na noite do último sábado (16), por volta das 23h, no Sítio Letras, zona rural do município de Salgueiro.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem natural de Cabrobó invadiu uma residência e atingiu um dos moradores com golpe de faca no pescoço. Em seguida também feriu outro residente da casa, de 27 anos, com uma facada.

Ainda segundo a polícia, uma terceira pessoa que estava no imóvel tentou intervir, mas foi ferida com uma facada em uma das pernas. Depois de praticar a violência, o homem fugiu do local tomando rumo desconhecido. As vítimas foram socorridas para o Hospital Regional de Salgueiro, onde relataram tudo para a Polícia Militar. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o crime.

Do Blog Alvinho Patriota