Homem Mata A Vizinha A Tiros Após Se Incomodar Com Latidos De Cachorro

Um homem matou a vizinha de 40 anos depois de ficar irritado com latidos do cachorro dela. O animal é de pequeno porte. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (25), no bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte.

O síndico marcou uma reunião para resolver a situação, mas o morador chegou armado e atirou na mulher. Um dos disparos acertou a perna dela.

A mulher foi socorrida pela PM para um hospital, mas não sobreviveu. Depois do disparo, o suspeito fugiu.

O homem havia se mudado há seis meses para o apartamento. Até as 23h30, o suspeito não havia sido encontrado.

