Homem mata companheira por estrangulamento após discussão em PE

Uma mulher, identificada como Jodeilma Maria dos Santos, de 48 anos, foi morta por estrangulamento em um terreno baldio no bairro Universitário, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O caso ocorreu no último sábado (12), mas as informações foram repassadas nesta segunda-feira (14).

De acordo com a Polícia Civil, o companheiro da vítima, de 41 anos, confessou o crime e foi preso. O homem se apresentou à polícia de forma espontânea e, por isso, não foi autuado em flagrante.

O suspeito informou à Polícia Civil que morava com a vítima em Belo Jardim e que eles tinham vindo para Caruaru para fazer compras. Ao voltar para casa, eles discutiram. Em depoimento, o homem disse que “se excedeu na força e acabou estrangulando Jodeilma”, conforme informou a polícia.

Inicialmente, o caso está sendo tratado como homicídio e só poderá se configurar como feminicídio após as investigações. (G1)