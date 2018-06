Homem mata irmã e sobrinha, fere genro e tira a própria vida em Serra Talhada

Uma tragédia chocou os moradores da Rua São João, no bairro São Cristóvão, na noite desta segunda-feira (11), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, um homem identificado por Genário Germano, de 69 anos, mais conhecido como “Genário do Relógio”, assassinou a sua própria irmã a tiros, a esposa de um de seus sobrinhos, e ainda atirou contra o namorado de sua filha e logo em seguida tirou a própria vida.

Ainda segundo informações, Genário foi socorrido pelo Copro de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Em contato com o Jornal Desafio Online, um internauta informou que o relojoeiro foi na casa de uma irmã, onde aconteceu uma discussão e em seguida, ele atirou contra as mulheres, que morreram no local.

O genro do homicida também foi socorrido para o Hospam e está sendo atendido na emergência, mas não corre risco de morte.