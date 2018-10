Homem mata irmão após discussão por causa de uma sela em Salgueiro

Um agricultor de 24 anos foi morto na noite dessa quarta-feira (24) no Sítio Paulo, na Zona Rural de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), após um desentendimento por causa de uma sela, o irmão arremessou uma pequena enxada contra o agricultor, que atingiu a região do tórax. O corpo da vítima foi encontrado na porta da casa.

O irmão suspeito de cometer a agressão, fugiu após o ocorrido. Foram realizadas diligências, mas ele não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil e foi instaurado um inquérito. (G1)