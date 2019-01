Homem mata mulher com golpes de foice e tenta tirar a própria vida no Sertão de PE

Uma mulher de 42 anos foi morta a golpes de foice pelo marido em Sertânia, no Sertão de Pernambuco, nessa segunda-feira (21). Segundo a Polícia Civil, os vizinhos ouviram barulhos durante a madrugada e pela manhã acordaram com gritos do suspeito ferido e pedindo por socorro.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher foi encontrada sem vida dentro do quarto do casal. A suspeita é que após matar a esposa o marido tenha tentado tirar a própria vida. Ele foi socorrido sob custódia policial para um hospital de Sertânia e transferido para o Hospital Regional de Arcoverde.

O estado de saúde do homem não foi informado. O corpo da mulher foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.