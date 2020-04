Homem morre afogado após ingerir bebida alcoólica e cair em barreiro, em PE

Um homem morreu afogado nessa terça-feira (7) em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o filho da vítima disse que o pai consumia bebida alcoólica, saiu de casa na segunda-feira (6) pela manhã e não retornou.

A família da vítima saiu para procurar o homem e encontrou o corpo dele em um barreiro, próximo da casa onde morava. Quando os policiais chegaram ao local o corpo da vítima já tinha sido retirado da água.

O local foi isolado, o corpo passou por perícia e foi liberado para a funerária. (G1)