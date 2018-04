Homem morre afogado em açude na zona rural de Serra Talhada

O corpo de um homem identificado como João Paulo Pereira de Paula, 36 anos, foi encontrado boiando em um açude do distrito de Varzinha, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, João foi vítima de um afogamento. Ainda de acordo com informações, o corpo do homem foi removido para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), onde foi emitido um laudo médico e liberado para os familiares, que estavam a procurada de João Paulo desde a última quarta-feira (18).