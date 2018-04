Homem morre afogado em riacho em Serra Talhada

Um homem identificado como Fernando Ferreira da Silva, de 53 anos morreu afogado em um riacho na tarde desse domingo (15) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com amigos quando entrou na água e não voltou mais para a superfície.

Ainda de acordo com os bombeiros, quando a equipe chegou ao local, as pessoas já tinham retirado o homem de dentro do riacho. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. (G1)