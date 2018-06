Homem morre ao cair de moto em cratera aberta na PE-418, em Serra Talhada

Um homem identificado como Aluízio Pereira Ramos, de 31 anos, morreu após a moto que ele conduzia cair em uma cratera na PE-418 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, a vítima voltava da zona rural da cidade de Santana de Mangueira-PB, pela rodovia, pilotando sua motocicleta e não percebeu a sinalização que indica a existência de uma cratera na pista, aberta pela força das águas da Barragem da Batalha, próxima ao distrito de Santa Rita, que estourou no dia 09 de abril de 2018 e caiu no buraco. Aloísio teve fraturas no pescoço e veio a óbito no local.

Ainda de acordo com informações, há pouca sinalização do buraco e do desvio no local.