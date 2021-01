Homem morre após acidente fatal em Sertânia, no Sertão de PE

Nesta sexta-feira (15), por volta das 16h00 a PM foi solicitada pela central da 2ª CPM, a qual informou que numa estrada próximo à Sertânia havia ocorrido um acidente com vítima fatal. Chegando ao local, foi constatada a veracidade do fato, onde foi acionado o corpo de bombeiros, pois as vitimas estavam presas nas ferragens.

De acordo com as informações, uma das vítimas, conhecido por Júnior, havia sido socorrida para o hospital local, onde recebeu todos os cuidados médicos necessários. A segunda vítima Abraão conhecido por “Di”, estava presa nas ferragens e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Ambos são da cidade de Afogados da Ingazeira. Após a chegada do IC, o corpo foi liberado e encaminhado ao IML de Caruaru com NIC nº 109046. Segundo o médico, o envolvido 01 estava com visíveis sinais de embriaguez alcoólica e que seus familiares confirmaram que ambos fizeram uso de bebida alcoólica durante todo o dia, como também foram encontradas várias latas de cerveja no local do acidente.

Diante dos fatos, a ocorrência foi repassada à Delegacia de Polícia.

Do NaynNeto