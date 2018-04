Homem morre após bater com motocicleta em caminhão na BR-424, no Agreste de Pernambuco

Um motociclista de 45 anos morreu em um acidente nesse domingo (8) na BR-424, em Correntes, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava em uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo, invadiu a faixa contrária e bateu em um caminhão.

Ainda segundo a PRF, a vítima, que morreu no local, não usava capacete no momento do acidente. O condutor do outro veículo foi levado à delegacia de plantão, onde prestou esclarecimentos e foi liberado.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)