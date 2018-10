Homem morre após bater com motocicleta em carro em Custódia

Um homem de 51 anos morreu em um acidente na BR-232 em Custódia, no Sertão de Pernambuco, na noite do sábado (6). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava em uma motocicleta quando bateu de frente em um carro que vinha no sentido contrário da pista.

Ainda segundo a PRF, o condutor da moto morreu no local, junto com ele foram encontrados dois cheques e uma quantia em dinheiro de R$ 1.798. O motorista do outro veículo prestou socorro e esclarecimentos para a polícia. O caso será investigado pela Polícia Civil. (G1)