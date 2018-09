Homem morre após cair de árvore enquanto trabalhava no Agreste de PE

Um homem de 50 anos morreu enquanto trabalhava podando árvores na tarde desta segunda-feira (17) em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o trabalhador estava em cima de uma árvore quando cortou um galho e caiu de uma altura de 7m.

Ainda segundo a polícia, a vítima, que trabalhava às margens da PE-130, também foi atingida por um galho e morreu no local. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A Polícia Civil já abriu um inquérito para investigar o acidente. A empresa responsável pelo trabalho ainda não prestou esclarecimentos na delegacia. (G1)