Homem morre após cair de asa-delta no Agreste de Pernambuco

Um homem de 50 anos morreu na tarde dessa segunda-feira (16) após cair de asa-delta na zona rural de Riacho das Almas, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava sobrevoando o sítio Pororoca no momento do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até ao local para socorrer a vítima, mas ao chegar encontrou o homem já sem vida. A causa do acidente ainda não foi identificada. A Polícia Civil vai investigar o caso. O corpo será levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)