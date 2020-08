Homem morre após caminhão capotar na BR-101 em PE

Um passageiro morreu na última sexta-feira (7) após o caminhão em que ele estava capotar na BR-101 em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor teria perdido o controle do caminhão após uma curva fechada, colidido com a mureta e capotado sobre o canteiro central.

Ainda segundo informações da PRF, o caminhão transportava vidros. Os bombeiros foram até o local e encontraram motorista e passageiro presos nas ferragens. O motorista foi socorrido com lesões graves para o Hospital Regional de Palmares. (G1)