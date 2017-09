Homem morre após caminhão tombar na BR-423, no Agreste de PE

Um homem de 37 anos morreu após um caminhão que transportava material de construção de Caruaru para Garanhuns tombar na manhã dessa quarta-feira (20) às margens da BR-423, em Jucati, no Agreste de Pernambuco. A vítima trabalhava como ajudante na entrega das cargas e estava no lado do passageiro. O motorista não teve ferimentos.