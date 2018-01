Homem morre após capotar com caminhão carregado de animais, no Agreste de Pernambuco

Um homem, de 46 anos, morreu após caminhão capotar nessa terça-feira (16) na PE-218, em Brejão, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o motorista conduzia o veículo transportando 35 animais quando perdeu o controle e capotou.

Ainda segundo a polícia, cerca de 12 animais também morreram no acidente, que aconteceu no Sítio Riacho Doce, zona rural do município. A Polícia Civil está investigando o que pode ter provocado o capotamento.