Homem morre após carro colidir em árvore no Agreste de PE

Um homem de 34 anos morreu na tarde do domingo (19) na estrada de acesso a Malhada de Pedra, zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, o motorista do carro perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore.

No carro também estavam a esposa e o filho do homem. Todos estavam sem o cinto de segurança. A mulher e o filho ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Regional do Agreste em estado grave. O motorista morreu no local. (G1)