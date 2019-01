Homem morre após colidir moto em caminhão no Agreste de Pernambuco

Um homem de 53 anos morreu em um acidente na zona rural de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na madrugada desta segunda-feira (07). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em uma motocicleta quando bateu em um caminhão.

Ainda de acordo com a PM, o homem morreu no local. Já o motorista do caminhão fugiu e não foi localizado, até o momento desta publicação. A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações. (G1)