Homem morre após colisão com uma van na BR-232 em Serra Talhada

Um homem identificado como José Ronaldo da Silva, de 45 anos, morreu nessa quarta-feira (1°) após uma colisão entre uma moto e van modelo Splinter na BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o acidente aconteceu no trecho próximo à Estação do Forró. A moto em que vinha Ronaldo saía de uma estrada de terra que dá acesso à rodovia, já a van seguia no sentido Serra Talhada/Recife.

Ainda de acordo com informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado até o local, onde a equipe de socorro tentou reanimar a vítima, mas Ronaldo já chegou sem vida no Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam).

José Ronaldo era porteiro na Escola Municipal Cônego Torres.

O motorista se evadiu deixando a van no local do acidente.