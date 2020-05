Homem morre após colisão entre carro e caminhão na BR-423, no Agreste de PE

Um homem de 50 anos morreu após uma colisão entre um carro e um caminhão dos Correios no início da noite dessa terça-feira (19), na BR-423, em Caetés, no Agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de acordo com os vestígios no local do acidente, um carro teria entrado na contramão da rodovia e colidiu na lateral de um caminhão, que saiu da pista.

O motorista do carro foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu no local. O motorista do caminhão não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Ainda segundo a PRF, o caminhão estava vazio. A Polícia Científica e a Polícia Civil também estiveram no local para investigar o caso.

Do NE10 Interior