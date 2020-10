Homem morre após colisão entre moto e caminhão na BR-323, em Custódia

Um homem morreu nessa quarta-feira (28) após um acidente na BR-323, em Custódia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um caminhão saía da rodovia para acessar a via local, quando colidiu lateralmente com a vítima, que pilotava uma moto.

Testemunhas informaram que a vítima foi socorrida para o hospital local, e o condutor do caminhão não prestou socorro. A motocicleta ficou sob os cuidados do frentista do posto de combustíveis. O motorista do caminhão foi localizado, disse que providenciou o socorro médico para a vítima e que o acidente ocorreu porque o condutor da moto estava fazendo uma ultrapassagem.

A vítima teve fratura exposta na mão esquerda e, segundo avaliação médica, um trauma torácico. O homem foi socorrido para o hospital local e precisou ser transferido. Ele não resistiu e morreu a caminho da unidade de saúde.

O motorista do caminhão foi conduzido à Delegacia Local, sendo instaurado um inquérito para investigar o caso. (G1)