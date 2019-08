Homem morre após colisão na BR-232, no Agreste de PE

Um homem identificado como Mozart Pereira Figueiroa, de 37 anos, morreu na noite do domingo (4) após um acidente na BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava em um carro e a suspeita é de que o outro veículo tenha sido um caminhão.

Ainda segundo a PRF, há a suspeita de que o carro rodou na pista e colidiu na traseira do outro veículo. Estava chovendo no momento do acidente. (G1)