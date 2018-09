Homem morre após desequilibrar de bicicleta e ser atingido por caminhão na BR-104 no Agreste de PE

Um homem morreu atropelado na noite dessa sexta-feira (21) na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava de bicicleta quando perdeu o equilíbrio, caiu e foi atingida por um caminhão que trafegava na pista.

Ainda de acordo com a PRF, o homem morreu no local. O motorista do veículo permaneceu no local para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil vai investigar a causa do acidente. (G1)