Um homem morreu após levar um choque elétrico em Venturosa, no Agreste de Pernambuco, na noite do último sábado (29). De acordo com a Polícia Militar, testemunhas não disseram como a descarga elétrica aconteceu.

Familiares solicitaram o socorro, mas quando a equipe chegou até o local, confirmaram que a vítima já estava sem vida. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)