Um homem de 42 anos morreu após levar um choque elétrico na manhã dessa terça-feira (19) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava trabalhando em uma construção quando recebeu uma descarga elétrica.

Ainda de acordo com a PM, o homem chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu. (G1)