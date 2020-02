Um homem morreu após levar um choque em uma escola municipal localizada no Núcleo 3 do Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, na tarde dessa terça-feira (18).

A vítima estaria fazendo uma manutenção em um ar-condicionado quando o acidente aconteceu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a tentar reanimá-lo, mas não obteve sucesso.

Do NE10 Interior