Um homem de 34 anos morreu após receber uma descarga elétrica em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, no sábado (5). De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava limpando a geladeira quando levou o choque.

Ainda segundo a polícia, o Corpo de Bombeiros foi até o local, mas o homem já estava sem vida. O corpo dele foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Do G1