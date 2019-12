Homem morre após levar choque enquanto fazia instalação elétrica no Agreste de PE

Um homem de 40 anos morreu após levar um choque elétrico na manhã dessa segunda-feira (2) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava fazendo uma instalação elétrica em cima de casa, no bairro Jardim Boa Vista, quando recebeu a descarga.

Ainda segundo os bombeiros, a equipe foi até o local para fazer o socorro, mas o homem não resistiu e morreu no local. O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)