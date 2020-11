Um homem morreu após receber uma descarga elétrica enquanto trabalhava na laje de uma residência em Gravatá, Agreste de Pernambuco, no último domingo (8). O corpo da vítima foi encontrado perto de uma caixa d’água junto com um fio no bairro Novo.

Segundo testemunhas, vizinhos perceberam que o homem estava desacordado e tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. O Instituto Criminalística esteve no local para apurar o caso. (G1)