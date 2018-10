Homem morre após levar facada no pescoço no Sertão de Pernambuco

Um homem de 34 anos morreu na madrugada dessa segunda-feira (15), após ter levado uma facada no pescoço durante uma festa na Avenida Antônio de Barros Muniz, próximo ao bar Recanto, em Araripina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, José Jonilson Rodrigues saiu do local ferido e conseguiu chegar até a porte de casa no bairro José Martins, quando foi socorrido pelo irmão e levado para o Hospital Santa Maria. Ele não resistiu e morreu na unidade.

A arma do crime não foi apreendida, nem o suspeito identificado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Araripina. (G1)