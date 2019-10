Homem morre após moto bater em traseira de caminhão na BR 407, no Sertão de PE

Um homem de 35 anos morreu após a motocicleta pilotada por ele bater na traseira de um caminhão. O Acidente aconteceu na noite da sexta-feira (11), no km 111 da BR 407, em Petrolina, Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista era habilitado e estava usando capacete. O motorista do caminhão fugiu e o veículo não foi identificado. A Polícia Civil esteve no local do acidente e vai investigar o caso. (G1)