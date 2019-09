Um homem de 24 anos morreu no sábado (21) após bater em estacas nas margens da PE-103, em Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, ele estava pilotando uma moto e perdeu o controle do veículo.

O acidente aconteceu no final da tarde. Ainda de acordo com a PM, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no local. O homem morava no Engenho São João da Prata, na zona rural da cidade. (G1)