Um homem de 26 anos morreu na madrugada desse sábado (22) após perder o controle do carro e capotar na PE-218, em Terezinha, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima possivelmente não usava cinto de segurança e foi jogada para fora do veículo.

Ainda segundo a PM, um amigo do homem, que também estava no automóvel, usava cinto de segurança no momento do acidente e sofreu escoriações. (G1)