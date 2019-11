Homem morre após perder controle de carro na PE-158 no Agreste de PE

Um homem identificado como Marcos José da Silva Júnior, de 29 anos morreu em um acidente de carro na PE-158, em Calçado, no Agreste de Pernambuco, na noite da quarta-feira (13). De acordo com a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e foi arremessado para fora do carro.

Ainda segundo a PM, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil irá investigar a causa do acidente. (G1)