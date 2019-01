Homem morre após perder controle de veículo e colidir contra cerca na PE-270, em Arcoverde

Um homem de 29 anos morreu após sofrer um acidente em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. O caso foi no domingo (27), na PE 270, próximo ao parque de vaquejada do município.

Segundo a Polícia Militar, familiares da vítima informaram que o homem estava indo de Arcoverde para Buíque quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma cerca de arame farpado.

Ainda segundo a PM, o homem foi socorrido e levado par ao Hospital Regional de Arcoverde, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)