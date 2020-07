Um homem de 39 anos morreu após ser agredido com um tijolo na madrugada dessa terça-feira (14) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava bebendo com o suspeito quando eles discutiram.

A vítima não resistiu e morreu no local. O suspeito foi preso em flagrante pela Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Garanhuns e será encaminhado à audiência de custódia.

Do G1