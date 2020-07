Um homem de 41 anos morreu após ter sido atacado por um boi na última sexta-feira (24) em Surubim, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o animal teria se assustado com um cachorro e atingiu a vítima, identificada como José Gilberto Lima.

O homem caiu e bateu com a cabeça no chão. José Gilberto chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. (G1)

