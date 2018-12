Homem morre após ser atingido no pescoço por alavanca de ferro, em Salgueiro

Um homem foi morto nessa quarta-feira (12) em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu por volta das 07h30 no bairro Santa Margarida. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, José Wesley da Costa Neves, de 30 anos, se envolveu em uma discussão com um homem, quando foi atingido por uma alavanca de ferro, que perfurou o pescoço. Ele morreu no local.

Ainda segundo a polícia, a vítima saiu do local de trabalho para buscar uma ferramenta e na volta se envolveu em uma discussão com o homem. Horas depois do crime, a polícia apreendeu um menor de 16 anos, que confessou o crime. (G1)