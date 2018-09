Homem morre após ser atingido por tiros e capotar com carro no Agreste de PE

Um homem foi morto a tiros na manhã dessa quinta-feira (6) na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava dentro de um carro, na estrada de Pau Santo, quando foi atingida pelos disparos de arma de fogo.

Segundo a PM, o homem capotou com o veículo após levar os tiros e morreu no local. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime. A Polícia Civil irá investigar o caso. (G1)